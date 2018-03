Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prins Charles zal er tijdens de zomeropening van Buckingham Palace een tentoonstelling te zien zijn waarvoor de prins zelf de kunstwerken heeft geselecteerd.

Voor de Prince and Patron tentoonstelling heeft Charles een aantal van zijn favoriete werken uit de koninklijke collectie uitgezocht. Daarnaast zijn er werken te zien van jonge kunstenaars die worden ondersteund door drie stichtingen van de prins; The Royal Drawing School, The Prince’s School en Turquoise Mountain.

De stichtingen zijn iniatieven van de prins waarmee hij het behoud van traditionele vaardigheden wil bevorderen.

Prince and Patron is als onderdeel van de zomeropening van Buckingham Palace in Londen te bezoeken van 21 juli tot 30 september.