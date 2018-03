Mohammed bin Salman heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan de Verenigde Naties. De Saudische kroonprins had daar een ontmoeting met de secretaris-generaal van de VN, António Guterres.

De twee spraken onder meer over de crises in Jemen en Syrië. Daarbij kwamen onderwerpen als de bescherming van burgers en het toelaten van humanitaire hulp voorbij. De kroonprins zei verder dat Saoedi-Arabië een actief lid van de VN blijft en dat het land zich zal blijven houden aan de internationale wetten.

Mohammed bin Salman overhandigde Guterres aan het einde van het bezoek een cheque van 930 miljoen dollar (833 miljoen euro) voor humanitaire hulp in Yemen. Het bedrag is een derde van het totale budget dat is uitgetrokken voor wat de VN “de ergste humanitaire crisis ter wereld” noemt. Guterres bedankte de kroonprins voor de donatie, maar voegde eraan toe dat uiteindelijk “politiek de oplossing is”.

De Saudische kroonprins heeft de afgelopen dagen al diverse belangrijke mensen gesproken, onder wie president Donald Trump. Ook ging hij langs bij een aantal vooraanstaande congresleden. Op de agenda staat nog een ontmoeting met de top van onder meer Apple en Google. De royal is bezig aan een roadshow door de Verenigde Staten om grote concerns naar zijn land te halen en zo de welvaart in het land te behouden of zelfs te versterken.