Prinses Viktória de Bourbon de Parme houdt op 26 april een speech op het congres Food for the Future in Singapore. Viktória, beschermvrouw van de Nederlandse tak van Save the Children, spreekt daar onder meer over de strijd tegen ondervoeding bij kinderen en het belang voor het vinden van oplossingen die bijdragen aan voedselvoorzieningen voor iedereen.

Viktória, echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme, heeft een grote persoonlijke interesse in het probleem van chronische ondervoeding. “Chronisch ondervoede kinderen zijn vatbaarder voor ziektes, doen het slechter op school, komen later terecht in slechter betaald werk en hebben minder kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te breken”, zei de prinses eerder. “Ondervoeding eist daardoor niet alleen levens, het zet ook een gigantische rem op de economische ontwikkeling van mensen en daarmee ook van een gemeenschap.”

Ondervoeding is een wereldwijd probleem en treft voornamelijk Mozambique. Van de kinderen onder de vijf jaar is 43 procent daar chronisch ondervoed. Als beschermvrouwe wil Viktória kennisinstellingen en de overheid samenbrengen om met de hulporganisatie chronische ondervoeding in Mozambique en andere landen onder de aandacht te brengen en beter aan te pakken.