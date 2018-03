De Britse prins Philip heeft last van zijn heup. Daarom woont de 96-jarige gemaal van koningin Elizabeth donderdag niet de ‘Maundy Thursday’ bij in de Leicester Cathedral, zo maakte het hof bekend.

Maundy Thursday is een traditionele kerkelijke viering van Witte Donderdag. Het koninklijke echtpaar deelt vaak geschenken uit aan ouderen om het laatste avondmaal van Jezus te gedenken.

Prins Philip trok zich vanwege zijn zwakke gezondheid in het najaar al terug uit het openbare leven. Hij verschijnt nog maar zeer zelden in het openbaar. De Maundy Service is een van de oudste tradities die de Britse koninklijke familie in ere houdt.

Philip besloot pas op het laatste moment niet te gaan; op de liturgie van de dienst staat zijn naam nog wel vermeld.