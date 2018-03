Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend in Maastricht de zogenoemde ‘Groene Loper’ geopend. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) was aanwezig.

De Groene Loper is een langgerekte bomenlaan voor voetgangers en fietsers met aan weerszijden rijstroken voor bestemmingsverkeer. Voor deze bomenlaan is plaats gemaakt door de aanpassingen aan de A2 en een nieuw verkeerssysteem. Door de aanleg van een dubbellaagse tunnel voor personenauto’s en vrachtverkeer rijdt ruim driekwart van het verkeer voortaan een afstand van 2,5 kilometer onder Maastricht in plaats van dwars door de stad.

De werkzaamheden voor A2 Maastricht startten in 2010. Tussen 2011 en 2016 werd de tunnel gerealiseerd.