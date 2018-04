Prins Constantijn reikt volgende week de prijs voor de World Press Photo van het Jaar uit. Dat gebeurt op donderdag 12 april in de Amsterdamse Westergasfabriek. Prinses Laurentien is bij de uitreiking aanwezig.

Voor de 61e editie van de World Press Photo zijn in totaal ruim 73.000 foto’s ingezonden door 4548 fotografen uit 125 verschillende landen. Vijf fotografen zijn genomineerd. Het gaat om Patrick Brown uit Australië met een foto van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh en zijn landgenoot Adam Ferguson met een portret van een Nigeriaans meisje dat gekidnapt was door Boko Haram. Verder is de Brit Toby Melville genomineerd. Hij maakte een foto van slachtoffers van de aanslag op Westminster Bridge in Londen. De Ier Ivor Prickett dingt met twee foto’s mee over de strijd om Mosul. De Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt legde de protesten vast tegen president Maduro.

Vanaf 14 april zijn de winnende foto’s te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daarna reist de tentoonstelling de wereld rond en zijn de foto’s te zien in bijna 100 steden in 40 landen.

Prins Constantijn is sinds 2008 beschermheer van World Press Photo. De stichting ondersteunt en bevordert wereldwijd de fotojournalistiek en zet zich in voor de vrijheid van informatie. De prijs wordt internationaal gezien als de meest prestigieuze prijs op het gebied van professionele persfotografie.