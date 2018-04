Kroonprins Frederik wil heel Denemarken aan het bewegen krijgen. Zelf geeft hij al jaren het goede voorbeeld maar ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag op 26 mei doet Frederik er dit jaar nog een paar schepjes bovenop. Hij hoopt dat zijn landgenoten deelnemen aan de ‘Royal Run’, die op pinksterzondag in vijf steden wordt gehouden.

Frederik heeft de hardloopwedstrijd een jaar geleden al aangekondigd en dinsdag kwam het paleis met een speciale app voor de Royal Run waarop de Denen onder meer kunnen ‘trainen met de kroonprins’. Op sociale media werd de app aangeprezen met een filmpje van een rennende Frederik, samen met instructeur Thomas Nolan die tips en advies geven.

De kroonprins heeft beloofd om op 21 mei in alle vijf steden zelf mee te lopen. Hij begint in Aalborg, waar hij één mijl (ruim 1,6 kilometer) rent. Diezelfde afstand legt hij daarna af in Aarhus, Esbjerg en Odense. De Royal Run wordt afgesloten in Kopenhagen, waar Frederik 10 kilometer gaat hardlopen.