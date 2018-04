Prins Philip is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn heup. De echtgenoot van koningin Elizabeth zal woensdag worden geopereerd in het King Edward VII Hospital in de Londense wijk Marylebone.

De 96-jarige Philip liet vanwege zijn heupklachten op Witte Donderdag al verstek gaan bij de traditionele ‘Maundy Thursday’-dienst in de privékerk bij Windsor Castle. Ook de paasdienst op zondag in St. George’s Chapel werd zonder de prins gehouden.

Prins Philip trok zich vanwege zijn zwakke gezondheid in het najaar al terug uit het openbare leven. Hij verschijnt nog maar zeer zelden in het openbaar.

In een verklaring liet Buckingham Palace weten: “Zijne Koninklijke Hoogheid De hertog van Edinburgh werd vanmiddag opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen, voor een geplande operatie aan zijn heup, die morgen zal plaatsvinden. Verdere updates volgen, indien nodig.”