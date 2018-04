Prinses Cristina heeft dinsdag in het Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial de mis ter nagedachtenis van haar grootvader Don Juan, graaf van Barcelona, bijgewoond. Het was voor het eerst in bijna een jaar dat de in opspraak geraakte dochter van koning Juan Carlos en zus van koning Felipe in het openbaar met hen samen werd gezien.

Cristina kwam zonder haar man Iñaki Urdangarin naar het immense door koning Filips II gebouwde koninklijk klooster ten noordwesten van Madrid, waar de herdenkingsmis in de bijbehorende basiliek werd gehouden. Sinds Iñaki in 2010 werd beschuldigd van een waaier aan malversaties, was ook Cristina niet meer welkom bij veel gebeurtenissen en probeert met name Felipe elk zichtbaar contact te vermijden. De mis was een uitzondering. Iñaki is momenteel in afwachting van hoger beroep na te zijn veroordeeld tot een celstraf terwijl Cristina is vrijgesproken.

Behalve Cristina, die werd vergezeld door haar nichtje prinses Alexia van Griekenland, waren ook koning Felipe, koningin Letizia, koning Juan Carlos, koningin Sofia en haar zus prinses Irene, alsmede één van de zussen van koning Juan Carlos en tal van andere leden van de wijd vertakte familie onder de 250 aanwezigen bij de intieme plechtigheid.

Zondag was het precies 25 jaar geleden dat de graaf van Barcelona op 79-jarige leeftijd overleed. Zijn stoffelijke resten zijn bijgezet in het pantheon van de koningen in El Escorial, hoewel Juan zelf nooit heeft geregeerd. Zijn vader Alfonso XIII werd afgezet, en dictator Francisco Franco passeerde Don Juan dertig jaar later door diens zoon Juan Carlos aan te wijzen als opvolger. Het was de wens van Juan Carlos dat zijn vader als koning werd geëerd.