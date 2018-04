De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman maakt tijdens zijn reis door de Verenigde Staten bekende vrienden. Maandagavond prikte de kroonprins een vorkje met onder anderen Michael Douglas, Dwayne ‘The Rock’ Johnson en Morgan Freeman.

Mediamagnaat Rupert Murdoch organiseerde het etentje. Volgens The Hollywood Reporter schoven ook regisseurs Ridley Scott en James Cameron en een aantal studiobazen aan.

Volgens een ingewijde ging het tijdens het diner niet over politieke zaken. Wel gaf Mohammed bin Salman een korte speech, waarin hij het naar verluidt had over de hervormingen in zijn koninkrijk en het belang van nauwe banden tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Staten onderstreepte.

Geweldige indruk

Ook het gevolg van de kroonprins at mee. Na afloop van het diner maakten zij selfies met de Hollywoodsterren. Volgens The Hollywood Reporter woonde zo’n twintig man het etentje bij.

Mohammed bin Salman is momenteel bezig aan een wekenlange ‘roadshow’ door de Verenigde Staten. Hij trof eerder de Amerikaanse president Donald Trump, op wie hij “een geweldige indruk” maakte. Dat zei Trump maandagavond in een telefoongesprek met koning Salman, Mohammed bin Salmans vader.

De kroonprins zou de komende dagen ook nog een ontmoeting hebben met Oprah Winfrey. Mohammed bin Salman wil zijn land minder afhankelijk maken van de olie-industrie. Met investeringen in andere sectoren hopen de Saudische autoriteiten de welvaart in het land te behouden of zelfs te vergroten.