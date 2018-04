De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman vindt dat Israëli’s het recht hebben vredig in hun eigen land te wonen. Dat zei de kroonprins in een interview met het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic.

Saudi-Arabië erkent de staat Israël niet. Al jaren eist het koninkrijk dat de Israëli’s zich terugtrekken uit de Arabische gebieden die in 1967 werden veroverd. Maar volgens waarnemers is het islamitische koninkrijk klaar om de relatie te normaliseren.

“Ik geloof dat de Palestijnen en de Israëli’s recht op een eigen land hebben”, zei de kroonprins. Om de stabiliteit te garanderen is er een vredesovereenkomst nodig.

Gezamenlijke vijand

Gematigde Arabische leiders hebben vaker gesproken over het bestaan van de staat Israël. Maar de erkenning van een recht op land in het gebied waar hun Joodse voorouders woonden was voor de leiders tot nu toe een stap te ver, zei de voormalige vredesonderhandelaar Dennis Ross tegen The Atlantic.

De toenemende spanning tussen Saudi-Arabië en Iran doet het vermoeden rijzen dat Riyad wil samenwerken met Israël tegen de gezamenlijke vijand Iran. In het interview noemde de kroonprins de leider van Iran “de Hitler van het Midden-Oosten”.