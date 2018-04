De begroting voor het Spaanse koningshuis gaat dit jaar met 0,9 procent omhoog. Dat blijkt uit het wetsvoorstel voor de rijksbegroting dat de minister van Financiën en Openbaar Bestuur dinsdag heeft ingediend bij het parlement. In totaal wordt op de begroting 8 miljoen euro uitgetrokken.

Dat is vergelijkbaar met de 8,2 miljoen die op de Nederlandse begroting van de koning is bestemd voor de uitkeringen van leden van het Koninklijk Huis. De totale begroting is echter veel groter en bedraagt 42,3 miljoen, maar in Spanje zijn veel kosten op andere begrotingen ondergebracht.

Er is wel een groot verschil tussen het inkomen van koning Felipe en zijn Nederlandse collega, zo blijkt uit de begrotingscijfers. In het afgelopen jaar ontving de Spaanse vorst 239.908 euro als eigen inkomen. Het feitelijk inkomen van Willem-Alexander is voor dit jaar bepaald op 900.000 euro. Koningin Letizia kreeg vorig jaar 131.400 euro, terwijl koningin Máxima 400.000 euro tegemoet kan zien.

Veel minder

Spanje heeft het aantal leden van de koninklijke familie dat een toelage krijgt net als Nederland beperkt. Prinses Beatrix is de enige andere uitkeringsgerechtigde, met een feitelijk inkomen van een half miljoen euro. Het Spaanse gepensioneerde koningspaar moet het met veel minder doen. Koning Juan Carlos kreeg 191.124 euro en koningin Sofia 107.520 euro.

Koning Felipe kan vrijelijk beschikken over de 8 miljoen om zoals de Grondwet dat omschrijft ‘zijn eigen Huis in te richten’. Het grootste deel gaat op aan personeelskosten (48 procent), terwijl 37 procent was bestemd voor lopende uitgaven en diensten.