De Noorse koninklijke familie heeft het afgelopen jaar 658 bezoeken afgelegd in binnen- en buitenland. In totaal werden 63 gemeenten, alle achttien Noorse provincies, Spitsbergen en twaalf landen met een bezoek vereerd. Dit staat in het jaarverslag dat het Noorse koninklijk huis woensdag vrijgaf.

Het jaar 2017 stond voor het Noorse hof in het teken van de tachtigste verjaardag van koning Harald. Dat werd op 9 en 10 mei groots gevierd met koninklijke gasten uit heel Europa, onder wie prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

In juni maakt het Noorse koningspaar een jubileumreis naar de regio’s Oppland en Hedmark. In juli vierde koningin Sonja haar tachtigste verjaardag. Als cadeau kreeg ze haar eigen tentoonstellingsruimte, de ‘Dronning Sonja KunstStall’.

Over de financiële huishouding meldt het hof dat spaarreserves moesten worden aangesproken om tekorten op te vangen die zijn veroorzaakt door de viering van de verjaardag van de koning, het onderhoud van de gebouwen en de extra beveiliging.