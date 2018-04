Koning Willem-Alexander legt bij zijn achtereenvolgende staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen in elk van de landen andere accenten, zo blijkt uit de aankondiging van de reis met koningin Máxima en minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. De gezamenlijke aanleiding voor de bezoeken zijn de honderdste verjaardagen die de drie Baltische staten vieren, maar de bilaterale relaties worden niet vergeten.

Het koningspaar begint op maandag 11 juni in Riga, waar de Letse president Raimonds Vejonis hun gastheer is. Naast vaste onderdelen als een kranslegging bij het Vrijheidsmonument en een ontvangst op het kasteel van de hoofdstad, wordt er tijdens het anderhalve dag durende bezoek aandacht besteed aan de thema’s transport en logistiek (smart mobility).

De tweede halteplaats is de pittoreske Estse hoofdstad Tallinn. Daar wordt het koningspaar verwelkomd door president Kersti Kaljulaid. Estland heeft onder meer de overheidssector al enige tijd digitaal gemaakt en krijgt om die reden uit de hele wereld bezoekers die willen leren hoe dat thuis ook kan worden toegepast. Tijdens het eveneens anderhalve dag durende bezoek aan Estland staan naast de digitale overheid ook het verwante cyber security en (digitale) innovatie in de landbouw op de agenda.

De reis wordt afgesloten in Vilnius, waar het staatsbezoek op donderdag 14 juni een dag wordt onderbroken voor de Baltische herdenking van de Russische massadeportaties in 1941. Gastvrouw is president Dalia Grybauskaitė die in 2009 aantrad en in 2014 werd herkozen. Nederland heeft in het kader van de NAVO-alliantie zo’n 270 militairen gestationeerd in Litouwen en naast aandacht voor de militaire samenwerking komt samenwerking op het gebied van energie aan bod.