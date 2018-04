Portretten Máxima en dochters in Groningen

In aanloop naar de viering van Koningsdag, die de koninklijke familie dit jaar in Groningen viert, exposeert het Groninger Museum een serie foto’s die Erwin Olaf vorig jaar maakte van koningin Máxima en haar dochters.

Erwin Olaf maakte de vier foto’s van koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Het Groninger Museum werkt al geruime tijd samen met Erwin Olaf.

De foto’s worden van 26 april tot en met 17 mei getoond in de entreehal. Deze is toegankelijk zonder toegangsticket van het museum. Het museum is op Koningsdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.