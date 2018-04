De organisatie van de Commonwealth Games heeft het opgenomen voor Camilla, de echtgenote van prins Charles. De hertogin van Cornwall leek ongeïnteresseerd tijdens de spectaculaire openingsceremonie van het sportevenement in de Australische stad Gold Coast. Volgens de organisatie van de Gemenebest Spelen was Camilla woensdagavond (lokale tijd) echter niet verveeld, maar doodop.

“Ze had last van een jetlag, ze was net ’s ochtends uit het vliegtuig gestapt”, reageerde Louise Martin, voorzitter van de Commonwealth Games Federation, volgens Reuters donderdag nadat foto’s van een ‘verveelde’ Camilla viral gingen. “De enige pauze die ze had was de autorit van Brisbane naar hier.”

Martin snapt heel goed dat de zeventigjarige Camilla vermoeid was. “Ze had twintig minuten tijd om zich om te kleden, toen moest ze weer door naar een andere receptie. Als je zo’n druk schema hebt en je net een lange vlucht achter de rug hebt… En ze haat vliegen. Ze wilde echt heel graag slapen.”

Camilla en Charles vlogen naar Australië voor de opening van de 21e editie van de Gemenebest Spelen, die van 4 tot en met 15 april plaatsvinden. Voordat de Britse troonopvolger en zijn vrouw naar de openingsceremonie gingen, hadden de twee verplichtingen in Brisbane. De prins van Wales blijft een week down under, zijn vrouw vliegt eerder terug naar het Verenigd Koninkrijk.