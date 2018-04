Prins Charles en zijn vrouw Camilla hadden donderdag een volle agenda op hun tweede officiële dag in Australië.

Het Britse koppel bezocht het sportersdorp van de Gemenebest Spelen, de reden van hun bezoek aan het land. Charles en zijn echtgenote openden woensdag de 21e editie van dit sportevenement. In het sportersdorp, dat 6600 atleten herbergt, ontmoetten de royals enkele sportlieden en speelden ze een potje tafeltennis in de Games Room.

’s Middags reisden de prins van Wales en de hertogin van Cornwall door naar Broadbeach om handen te schudden met het Australische toegestroomde publiek. In deze kustplaats kregen ze uitleg over gemeenschapsprojecten en Charles onthulde er een plaquette op de Commonwealth Walkway, een voetpad van 10 kilometer lang.

Ontspanning

Op het strand maakten de Britse royals kennis met studenten die met behulp van surfplanken zorg dragen voor de zee en het zeeleven. Ook kregen ze een demonstratie van leden van de reddingsbrigade. Na een ontmoeting met Commonwealth Games-deelnemers uit Wales was het tijd voor ontspanning. Camilla had tijdens een strandwandeling haar schoenen uitgetrokken en dipte een teen in het zeewater, maar werd teruggefloten door haar echtgenoot. “Niet erin gaan, schat”, riep hij haar toe.

Charles werd door het radiostation Australia’s Hit105 overigens nog bevraagd of het waar was dat hij zijn persoonlijke wc-bril meeneemt op zijn overzeese reizen. “Mijn eigen wat? Oh, je moet al die shit niet geloven”, reageerde hij. ’s Avonds woonde het stel nog enkele sportwedstrijden in het Optus Aquatic Centre bij, en reikte enkele medailles uit.