Kroonprinses Mary van Denemarken is donderdag in Parijs voor het OESO Global Forum on Development.

Mary begon de dag met een ontmoeting met secretaris-generaal José Ángel Gurría van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarna sprak ze met politici en zakelijke leiders over uitdagingen en oplossingen op het gebied van vrouwenemancipatie en over de rechten en kansen van jonge leiders op internationaal gebied.

Tijdens de openingsceremonie hield Mary een toespraak, waarin ze zich vooral richtte op de rechten en kansen van vrouwen om een ​​verschil te maken op het wereldtoneel.

Het doel van het OESO Global Forum is het bevorderen van het economische en sociale welzijn wereldwijd. Vorig jaar was de kroonprinses ook in Parijs, waar ze eveneens een toespraak hield. Eerder dit jaar bezocht Mary de Raad van Europa in Straatsburg. Denemarken is het komende half jaar voorzitter van het Comité van Ministers.