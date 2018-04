Het vijfjarige koningschap van Willem-Alexander zorgt voor een piekje in uitgeversland met een half dozijn boeken die daar aandacht aan besteden. Al is er een aantal uitgevers dat gelooft dat Máxima in april 2013 staatshoofd is geworden, getuige bijvoorbeeld de titel ‘Máxima, vijf jaar koningin van Nederland’ van de hand van Yvonne Hoebe, jarenlang de koningshuisvolger bij weekblad Privé.

Uitgeverij Het Spectrum, bekend als de jaarlijkse uitgever van ‘Het aanzien van ..’ heeft vrijdag ‘Willem-Alexander, vijf jaar koning’ uitgebracht, met fotowerk van royaltyfotograaf Patrick van Katwijk en uitvoerige tekst van Han van Bree. Hij is de vaste schrijver van de jaarboeken en eerder ook samensteller van uitgaven als ‘Het aanzien van Juliana’ en ‘Het aanzien van Willem-Alexander’. Het boek geeft een thematische terugblik op de afgelopen vijf jaar, zoals de koning in zijn ‘samenbindende’ functie.

Máxima komt ook aan bod, maar niet zo uitgebreid als in het onlangs al verschenen en geprezen boek ‘De magie van Máxima. Vijf jaar modekoningin’ van Josine Droogendijk. Dat de koningin en haar kleding centraal staan is niet gek bij iemand die van het minutieus volgen van de kleding van Máxima haar levenswerk heeft gemaakt. Ze kan als geen ander meteen zien wanneer de koningin oorbellen, jurken of sokken eerder heeft gedragen, hoe vaak, en in welke combinatie en hoeveel ze gekost zouden kunnen hebben. Droogendijk schroomt ook niet Máxima kledingadvies te geven en ziet de koningin met haar kleding regelmatig ‘statements’ maken.

Staatsrechtelijke details

Yvonne Hoebe focust ook liever op de commercieel interessantere koningin en belicht de medewerkers, de couturiers, het VN-werk en de moederrol van Máxima, al wordt de koning niet helemaal vergeten. Royalty-hoofdredacteur en specialist Marc van der Linden nam eveneens de koningin als uitgangspunt in ‘Vijf jaar koningin Máxima’. Hij beschrijft Máxima als ‘onze Koningin, moeder, stijlicoon, echtgenote en carrièrevrouw.’ De fotograaf Bernard Rübsamen leverde het materiaal voor het eind deze maand verschijnende boek ‘Vijf jaar Koningspaar’.

Marjolein Westerterp tenslotte richt zich eveneens op Máxima, volgens haar (foto)boek ‘Een koningin om van te houden’. In de reclametekst staat ‘de stralende Máxima is al vijf jaar onze koningin’. Niet geheel juist, want ze mag zich slechts zo noemen omdat haar man koning is geworden. Maar met dat soort staatsrechtelijke details worden geen boeken verkocht.