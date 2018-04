De eerste officiële buitenlandse reis van Meghan Markle als lid van het Britse Koninklijk Huis staat al in haar agenda. Ze gaat in oktober met prins Harry mee naar de door haar aanstaande echtgenoot georganiseerde Invictus Games. De vierde editie van het sportevenement voor (oud-)militairen die tijdens hun werk invalide zijn geraakt vindt dit jaar plaats in Sydney in Australië.

Meghan maakte haar voornemen om met Harry mee te gaan vrijdag bekend tijdens hun bezoek aan Bath. Daar probeerden sporters zich te kwalificeren voor de komende editie van de Invictus Games. Harry en Meghan namen de tijd om enkele wedstrijden te bekijken en met de sporters te praten.

De vorige editie van de Invictus Games in september was voor Harry en Meghan een bijzondere. Ze verschenen toen voor het eerst samen in het openbaar op de derde dag van het sportevenement, dat toen in Toronto in Canada werd gehouden. De twee hadden toen bijna een jaar een relatie. Afgelopen november kondigde het paar hun verloving aan. Op 19 mei trouwen Harry en Meghan in Windsor.