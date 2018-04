Prins Charles is zaterdag door de lokale bevolking op het eiland Vanuatu in de Stille Oceaan uitgeroepen tot erelid. Tijdens een kleurrijke ceremonie kreeg de prins van Wales van het stamhoofd een bloemenkrans en rokje van stro omgehangen, waarna hij de titel in ontvangst mocht nemen.

Bij aankomst op het eiland werd de prins begroet door traditionele dansers waarna hij de president van Vanuata, Tallis Obed Moses, ontmoette. Volgens de traditie van de Malvatumauri-stam nam Charles deel aan een aantal rituelen. Zo nam hij een slok van een kopje speciale kava, Royal Kava. Die werd voor het laatst gedronken toen zijn vader Philip, de hertog van Edinburgh, het eiland in 1974 bezocht. “Ik ben ontroerd door de ontvangst en ben erg dankbaar voor de titel die ik mocht ontvangen”, zei hij. Hij voegde eraan toe: “Vanuatu, jij bent nummer één!”

Na de ontmoeting met de president, was het tijd om te winkelen. Charles bezocht een lokale markt waar hij een tas en hoed kocht voor zijn vrouw Camilla. Daarna ging hij langs in het ziekenhuis van de hoofdstad Port Vila dat in 2015 zwaar getroffen werd door de tropische cycloon Pam.

Charles is een week lang in Australië. Eerder was hij samen met zijn vrouw aanwezig bij de opening van de 21e editie van de Gemenebest Spelen en bezochten ze het sportersdorp.