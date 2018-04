De vader van de Spaanse koning Felipe, Juan Carlos, is zaterdag geopereerd aan zijn rechterknie. De operatie vond plaats in het ziekenhuis Sanitas La Moraleja in Madrid.

Volgens het ziekenhuis verliep de 90 minuten durende operatie succesvol. Het voormalige staatshoofd van Spanje blijft uit voorzorg 24 uur op de intensive care. De tachtigjarige moest onder het mes om de knieprothese die hij in 2011 kreeg te laten vervangen door een nieuwe.

Na de operatie kwamen zijn vrouw Sofia, zijn zoon koning Felipe en schoondochter koningin Letizia op ziekenbezoek. Breed lachend opende koningin Letizia de deur van de auto voor haar schoonmoeder. Ze liepen samen naar binnen, kennelijk om aan te tonen dat alles koek en ei is tussen Letizia en Sofia.

Op basis van een video tijdens de paasmis op het eiland Mallorca brak in de Spaanse media afgelopen week een rel uit over de slechte band tussen de huidige en de voormalige koningin. Bij de paasmis was voor het eerst sinds jaren ook Juan Carlos weer aanwezig.