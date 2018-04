Prinses Laurentien wil graag iets gaan doen aan het probleem van de eenzaamheid van ouderen. Dat zegt ze in een vraaggesprek met het maandblad van KBO-PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

“Ik heb het mijn leven lang al: mijn oog wordt getrokken naar mensen die alleen zijn. Dan stel ik me voor hoe het is om soms een dag lang niemand te spreken, letterlijk je stem niet te gebruiken.” Volgens prinses Laurentien overkomt dat laatste “een schrikbarend aantal ouderen in onze samenleving en ik zou daar graag iets mee gaan doen. Want het is niet alleen hun verantwoordelijkheid.”

Werken aan de eenzaamheid van ouderen is één van de vijf onderwerpen die de echtgenote van prins Constantijn het meeste raken. Daarnaast noemde Laurentien leesbevordering, waarmee ze zich al sinds 2004 bezighoudt. “In Nederland hebben circa 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven”, aldus Laurentien, die met de door haar opgerichte stichting Lezen & Schrijven op allerlei manieren probeert mensen te ondersteunen om samen aan taal te doen.

Dat jonge mensen meedoen aan de samenleving heeft eveneens haar bijzondere aandacht getuige de oprichting in 2009 van de Missing Chapter Foundation. “We gaan op zoek naar knellende vragen bij bedrijven en overheden en laten daarna kinderen – het ontbrekende hoofdstuk – en jongeren meepraten, Het is opvallend hoe vaak zij de vinger op de zere plek leggen of met oplossingen komen.”