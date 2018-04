De voormalige koning Juan Carlos van Spanje heeft na een verblijf van 24 uur de intensive care verlaten na de knieoperatie die hij zaterdag onderging. Zondag kreeg hij nog meer ziekenbezoek dan zaterdag. De Spaanse koninklijke familie lijkt daarmee eenheid uit te willen stralen.

Het voormalige staatshoofd van Spanje ging zaterdag onder het mes om de knieprothese die hij in 2011 kreeg te laten vervangen door een nieuwe. Na de operatie kwamen zijn vrouw Sofia, zijn zoon koning Felipe en schoondochter koningin Letizia als eersten langs op ziekenbezoek. Zondag kwamen ze opnieuw langs en ditmaal kwamen ook Letizia’s dochters prinses Leonor en prinses Sofia mee naar het ziekenhuis La Moraleja in Madrid. De prinsessen waren gekleed in identieke trenchcoats en liepen hand in hand met hun oma.

Spaanse media spreken van een zorgvuldig geregisseerd toneelstukje. “Het komt op mij over als een farce die de hele ochtend in paleis Zarzuela is gerepeteerd om de Spanjaarden tevereden te stellen”, zegt journaliste Pilar Eyre aan de Spaanse televisiezender laSexta. Opvallend noemt ze de hartelijkheid van Letizia richting haar schoonmoeder, door zowel bij aankomst als vertrek de deur voor haar te openen en steeds een pasje achter haar te lopen. Dat staat in schril contrast met het gefilmde incident in de kathedraal van Palma de Mallorca, waarbij Letizia na de paasmis een fotomoment van haar schoonmoeder met de kleinkinderen leek te willen verhinderen door heen en weer in beeld te lopen.

Volgens royaltywatchers is het Spaanse Koninklijk Huis op zijn hoede na dit veelbesproken incident waar Letizia ‘getroffen, bezorgd en gekwetst’ door raakte. “De strategie van het hof is nu voorzichtigheid en maak geen fouten”, zegt de koningshuisverslaggever José Aperzarena. “Sofia miste een fotomoment met haar kleindochters en Spanje zag na Pasen geen verenigde koninklijke familie. Elke momentopname is nu belangrijk om dit beeld te compenseren.”

Juan Carlos kreeg nog meer familie aan zijn ziekenhuisbed. ’s Middags kwam zijn dochter prinses Elena met de kleinkinderen Felipe Juan Froilán (19) en Victoria Frederica (17).