Prins Charles heeft zondag, op de vijfde officiële dag in Australië, een bezoek gebracht aan de basketbalsters van Nieuw-Zeeland. Tijdens de wedstrijd tegen India werd het damesteam vanaf de tribune door de prins aangemoedigd.

Na afloop van de wedstrijd maakte Charles een praatje met de sporters die meedoen aan de Gemenebest Spelen, de reden van zijn bezoek aan het land. Charles en zijn echtgenote openden woensdag de 21e editie van dit sportevenement waaraan 6600 atleten deelnemen.

De dag begon in de St John’s kerk in Cairns waar de prins van Wales zich mengde met de andere kerkgangers. Hij dronk met hen een kopje thee en complimenteerde de koorleden met hun zang. Na de kerkdienst stond een bezoek aan Royal Flying Doctor Service op de planning. Op de vliegbasis onthulde hij een nieuw toestel: de Outback Angel. Het vliegtuig kan, in tegenstelling tot de huidige toestellen van de hulporganisatie, van Cairns naar Brisbane gevlogen worden zonder bijgetankt te hoeven worden.

Charles reist zondagavond door naar het noorden van Australië. Daar zal hij de laatste twee dagen van zijn trip doorbrengen.