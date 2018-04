Prins Harry en Meghan Markle willen geen cadeaus voor hun huwelijk op 19 mei. Het paar wil liever dat de gasten een donatie geven aan een goed doel, laat Kensington Palace weten. Zo hebben zoveel mogelijk mensen baat bij de heuglijke dag.

Het paar heeft zeven organisaties geselecteerd die het zou willen ondersteunen. Het zijn goede doelen die zich inzetten op terreinen die het aanstaande echtpaar een warm hart toedragen, waaronder sport, klimaat, daklozen en HIV. Veel ervan zijn kleine liefdadigheidsinstellingen en Harry en Meghan zijn blij dat ze hun werk op deze manier onder de aandacht van het grote publiek kunnen brengen.

De gekozen projecten zijn: CHIVA (Children’s HIV Association), Crisis, Myna Mahila Foundation, Scotty’s Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage en The Wilderness Foundation UK.