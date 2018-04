Voor het eerst wordt er een volledig radioprogramma gemaakt vanuit Paleis Noordeinde. Dj Wouter van der Goes maakt woensdag een rechtstreekse uitzending op NPO Radio 2 vanuit het werkpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Daarin neemt hij de luisteraars in zijn twee uur durende show Wout2Day mee in de bijzondere wereld van het gebouw.

Van der Goes wil in zijn uitzending, die van 18.00 tot 20.00 uur duurt, antwoord krijgen op vragen als wat doen de koning en koningin precies, wie helpt ze daarbij en wie poetst het zilver bij een belangrijk diner. Hij krijgt onder meer een rondleiding door het paleis en er komen medewerkers van de Dienst van het Koninklijk Huis aan het woord. Of hij ook de kans krijgt met Willem-Alexander en Máxima te spreken, is volgens een woordvoerster van de omroep nog niet bekend.

De dj presenteerde zijn programma al eerder vanaf bijzondere locaties, zoals een gevangenis, de Tweede Kamer en vanuit Mali.