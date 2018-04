Koningin Elizabeth en prins Philip leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk met daarin een jeugdijshockeyteam in Canada. Het vorstenpaar bracht maandag hun condoleances over aan de familie, in zowel het Engels als het Frans.

“Prins Philip en ik waren bedroefd toen we hoorden over het ongeluk met het team van de Humboldt Broncos. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de families die hun geliefde hebben verloren en naar het Canadese volk”, aldus Elizabeth, die naast het Verenigd Koninkrijk ook staatshoofd is van Canada.

Bij het ongeval zaterdag kwamen veertien mensen om het leven. De spelers van het team zijn tussen de 18 en 21 jaar.