Het aftellen voor de geboorte van het derde kindje van prins William en zijn vrouw Catherine is begonnen. Het St. Mary’s Hospital in Londen, waar Catherine zal bevallen, heeft maandagochtend de eerste maatregelen getroffen.

Voor het gebouw zijn borden geplaatst met parkeerrestricties vanwege een ‘evenement’, meldt Mirror. Op de South Wharf Road is het verboden om te parkeren tussen 9 en 30 april. Ook buiten de zogenoemde ‘Lindo’ vleugel, waar media zich vanaf 11 april mogen opstellen, is in die periode een parkeerverbod van kracht. Op deze kraamafdeling zijn ook de eerste twee kinderen ter wereld gekomen.

Verwacht wordt dat veel mensen, waaronder veel pers, zich binnenkort zullen verzamelen voor het ziekenhuis om verslag te kunnen doen van de bevalling. Op straat worden vaste plekken aangegeven waar de journalisten, fotografen en tv-ploegen kunnen staan.