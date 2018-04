Prins Charles heeft de laatste dag van zijn Australische trip gespendeerd in Darwin. Daar ontmoette hij dinsdag familieleden van gesneuvelde Australische soldaten.

De prins van Wales legde een krans bij het oorlogsmonument voor de omgekomen militairen, waarna hij de tijd nam om met de familie te spreken. Charles bezocht later op de dag de defensiebasis waar hij uitleg kreeg van militairen over hun werkzaamheden. Ook nam plaats op een patrouilleboot voor een korte rondleiding door de haven van Darwin, de hoofdstad van het Northern Territory. Aan het einde van de middag staat er nog een bezoek aan het Royal Darwin Hospital en een receptie gepland.

Charles verbleef de afgelopen week down under. Woensdag opende hij samen met zijn echtgenote Camilla de Gemenebest Spelen en bezochten ze samen het sportersdorp. Verder maakte de prins onder meer stops in Brisbane, Bundaberg, Cairns en Vanuatu.