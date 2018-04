Koning Mohammed VI van Marokko is dinsdag met een militaire erewacht ontvangen in het Élysée-paleis in Parijs, de residentie van de Franse president Emmanuel Macron. Het was een onaangekondigd bezoek.

Macron ontmoet dinsdag eveneens de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. De 32-jarige kroonprins is op een driedaags bezoek aan Frankrijk.

De Libanese premier Saad al-Hariri twitterde dinsdag na middernacht al een selfie met de Marokkaanse koning en de Saudische kroonprins die in het hotel George V zou zijn gemaakt. “Geen commentaar”, schreef Hariri in het bijschrift bij de foto van het trio.

De Marokkaanse koning werd eind februari in Frankrijk aan zijn hart geopereerd nadat hij last had gekregen van hartritmestoornissen.