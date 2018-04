Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Op de verjaardag van haar jongste dochter Ariane woonde de koningin onder meer een deel van de repetitie bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Máxima sprak na de repetitie met chef-dirigent Daniele Gatti en nam ook deel aan een kringgesprek met directieleden, orkestmusici, stafleden en vertegenwoordigers van samenwerkingspartners van het orkest. Gesproken werd onder meer over talentontwikkeling, educatie en het muzikale vestigingsklimaat in Nederland. De koningin bezocht ook de orkestbibliotheek in de kelder van het Concertgebouw.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het orkest werd opgericht in 1888. Jaarlijks geeft het orkest meer dan honderd concerten in binnen- en buitenland.