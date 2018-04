Het was een bijzondere dag voor radiopresentator Wouter van der Goes. Hij mocht zijn programma Wout2Day presenteren vanuit Paleis Noordeinde en kreeg ’s middags de kans om koning Willem-Alexander kort te spreken. De uitzending van het programma op NPO Radio 2 was ter gelegenheid van het nieuws dat het paleis en de Koninklijke Stallen deze zomer weer opengaan voor publiek. Dat werd eerder op woensdag bekendgemaakt.

Op woensdagmiddag organiseerde de koning samen met koningin Máxima een uitblinkerslunch. In totaal mochten 26 mensen op bezoek komen bij het koningspaar omdat ze in de afgelopen tijd een bijzondere prestatie leverden of een onderscheiding ontvingen. “Het is inmiddels de 27e editie die we organiseren”, vertelt Willem-Alexander. “Vroeger was Nederland een land waar je niet je kop boven het maaiveld mocht uitsteken. We vinden het bijzonder om mensen die iets betekenen in hun doelgroep of bijvoorbeeld de beste zijn in hun sport, in het zonnetje te zetten.”

“Daarnaast is het ook een manier om die mensen kennis met elkaar te laten maken”, legt de koning uit. “Want wat betekent het om de beste te zijn of uitgeroepen te worden tot de beste in jouw eigen beroepsgroep. En hoe kan je elkaar helpen en versterken in de maatschappij. Dat is eigenlijk de bedoeling van de uitblinkerslunch.”

Genodigden

Naast bekende genodigden zoals oud-schaatsster Yvonne van Gennip en radiomaker Adam Curry waren er ook minder bekende namen aanwezig zoals leraar van het jaar Tjeerd van den Elsen. “Het lukt mij niet om iedereen te spreken”, vertelt Willem-Alexander aan Van der Goes. “Mijn vrouw en ik veranderen tussendoor wel een keer van tafel. Er zijn vier tafels, dus een van ons heeft in ieder geval bij de uitblinkers aan tafel gezeten. Daarnaast spreken we elkaar bij de koffie en proberen we zo veel mogelijk mensen even te spreken.”

Naast het gesprek met de koning waren er tijdens de uitzending van Wout2Day ook reportages te horen, met onder meer een rondleiding door Paleis Noordeinde. “Ik hoop dat de luisteraar nu ook beter begrijpt wat hier zo dagelijks achter de gesloten poorten van Noordeinde gebeurt”, aldus Willem-Alexander.