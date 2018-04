De Britse prins Edward heeft zijn opwachting gemaakt bij de Gemenebest Spelen. De zoon van koningin Elizabeth zat woensdag op de tribune bij ritmische gymnastiek en daalde daarna ook nog af om een serie medailles uit te reiken.

Edward volgde daarmee het voorbeeld van broer Charles. Die opende vorige week de 21 editie van het sportevenement in het Carrara Stadion in Gold Coast. Ook zijn vrouw Camilla was daarbij aanwezig. Een dag later deelden ze medailles uit in het zwemstadion en op de wielerbaan.

De Gemenebest Spelen duren nog tot 15 april.