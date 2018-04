Koning Willem-Alexander heeft woensdag de geloofsbrieven ontvangen van de nieuwe ambassadeurs van Irak en Armenië. Dat gebeurde in Paleis Noordeinde in het bijzijn van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Namens Irak kwam Hisham Ali Akbar Ibrahim Alalawi naar het paleis in Den Haag afgereisd en Garegin Melkonyan is de nieuwe Armeense ambassadeur in Nederland. De twee werden met hun gevolg met alle egards ontvangen op Noordeinde. Zo stelde de koning een galarijtuig ter beschikking en stond er een militaire kapel opgesteld.