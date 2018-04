Prinses Laurentien heeft woensdag in het Koninklijk Paleis van Stockholm een toespraak gehouden op het Global Child Forum. De conferentie werd bijgewoond door koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel en prinses Sofia.

Prinses Laurentien sprak namens de Missing Chapter Foundation, die zij in 2009 oprichtte. De stichting geeft kinderen een stem bij maatschappelijke vraagstukken. In hetzelfde jaar richtte het Zweedse koningspaar het Global Child Forum op. De bijeenkomst voor politici, zakenlieden en andere prominenten staat in het teken van kinderrechten. De focus ligt op welke impact bedrijven hebben op kinderen.

Laurentien: “Kinderen zijn niet de mensen van de toekomst. Het zijn de burgers van vandaag.”