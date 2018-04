Máxima bezoekt MS-patiënten in Zandvoort

Koningin Máxima bracht woensdag een bezoek aan zorginstelling Nieuw Unicum in Zandvoort. De vorstin kreeg er een rondleiding en woonde een congres bij van de Internationale MS Federatie (MSIF).

Het MS-expertisecentrum is een multidisciplinair behandelcentrum waar verblijf, zorg en behandeling van mensen met MS wordt gecombineerd. In de zorginstelling worden ruim 140 mensen behandeld in de latere fase van MS.

Tijdens de rondleiding ging Máxima in gesprek met onderzoekers, zorgprofessionals en bewoners. “Het was een eer om koningin Máxima te ontvangen”, meldt Nieuw Unicum.