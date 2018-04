De Zweedse koning Carl Gustaf heeft de leden van de Zweedse Academie opgeroepen om hun “verantwoordelijkheid te nemen”. De koning zegt in een officiële mededeling van het hof dat: “De tegenstellingen die zijn ontstaan ​​binnen de Zweedse Academie zeer ongelukkig zijn en ernstige schade toebrengen aan de belangrijke activiteiten van de Academie.”

Volgens Carl Gustaf is het “cruciaal dat alle betrokkenen nu hun verantwoordelijkheid voor de instelling realiseren en bijdragen aan het oplossen van conflicten. Voor leden van de Zweedse Academie moet de verantwoordelijkheid voor de instelling altijd van het grootste belang zijn”, schrijft de vorst.

Vorige week namen drie leden van het comité ontslag. Ze deden dat vanwege de relatie die academielid Katarina Frostenson zou hebben met het hoofd van een Zweedse culturele instelling. Hij wordt beticht van seksueel misbruik. De drie leden eisten dat Frostenson verwijderd zou worden. Daar ging de meerderheid niet in mee, waarna de drie hun vertrek aankondigden.

De Academie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur en daarnaast ook voor het uitgeven van het Zweeds woordenboek en de Zweedse woordenlijst. De leden van het achttienkoppige comité worden door de koning voor het leven benoemd. Het is volgens de huidige regels niet mogelijk voor leden om op te stappen of uit de Academie gezet te worden.