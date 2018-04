De Zweedse koningin Silvia heeft ook dit jaar weer de eerste ‘meibloem’ gekocht. Yosef en Alice van de Barkarby School uit Stockholm mochten voor de verkoop naar het paleis.

Silvia bedankte Yosef en Alice voor hun goede voorbeeld. Volgens de echtgenote van koning Carl Gustaf maakt de jaarlijkse Majblomman-actie duidelijk dat kinderen leeftijdsgenootjes met problemen kunnen helpen.

De ‘Majblomman’ (meibloem) is geen bloem, maar een speldje. Elk jaar gaan schoolkinderen in Zweden langs de deuren om de speldjes te verkopen. Daarmee wordt geld opgehaald voor Majblomman, een kinderhulporganisatie waarvan koningin Silvia beschermvrouwe is. Het eerste speldje is altijd voor de echtgenote van koning Carl Gustaf. Elk jaar mogen twee kinderen langs om Silvia de ‘meibloem’ te overhandigen.