Twee pabo-leerlingen hebben koningin Máxima donderdagmiddag een knaloranje T-shirt aangeboden. Ze hopen dat koning Willem-Alexander het shirt op 20 april aantrekt bij de opening van de Koningsspelen in Twello. Op het shirt staat slechts één woord: Meester.

De studenten, die zelf groene shirts droegen met dezelfde tekst, overvielen de koningin tijdens het bijwonen van een workshop digitaal componeren. Daar kreeg Máxima tekst en uitleg over deze wijze van muziekonderwijs. Aan het slot “pakten ze hun kans”, zoals de koningin zei bij het in ontvangst nemen van het actieshirt. Want dat was het, zo legden ze uit.

Er moeten meer ‘meesters’ komen in het basisonderwijs, en dus ook op de pabo. Dat was de boodschap waarvan ze stiekem hopen dat de koning die ook in het openbaar wil uitdragen. Of hij dat ook doet zal over een week blijken.