Koningin Elizabeth heeft de eerste verjaardagswensen al op zak. De Britse vorstin, die volgende week zaterdag 92 jaar wordt, werd in Windsor al gefeliciteerd door het publiek.

Elizabeth bracht in Windsor een bezoek aan het King George VI Day Centre, dat ze zestig jaar geleden opende. De koningin gaf toestemming het centrum te vernoemen naar haar vader. Elizabeths moeder was een van de eersten die in 1948 geld doneerden voor het centrum, dat in het leven werd geroepen om weduwen en weduwnaren van gesneuvelde militairen bij te staan.

Tijdens een rondleiding door het King George VI Day Centre kreeg Elizabeth onder meer de sleutel te zien waarmee ze het centrum in 1958 opende. Ook sneed ze een taart aan en tekende ze het gastenboek. Dat deed ze al twee keer eerder, ook toen het King George VI Day Centre zijn 25-jarig en zijn vijftigjarig jubileum vierde was Elizabeth van de partij.

Na haar bezoek aan het centrum maakte de vorstin tijd voor het publiek, dat buiten op haar stond te wachten. Elizabeth kreeg meermaals en luidkeels ‘happy early birthday’ te horen, zeggen verslaggevers die ter plekke waren. Of de Britse koningin daar blij mee is, is nog maar de vraag. In 2016, toen haar negentigste verjaardag groots werd gevierd in het Verenigd Koninkrijk, grapte Elizabeth over de vele verjaardagsfeestjes. “Hoe ik me voel als in december nog steeds Happy Birthday wordt gezongen, weet ik nog niet.”