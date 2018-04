Koningin Elizabeth heeft nog iets meer dan een maand om te beslissen over een nieuwe titel voor haar geliefde kleinzoon prins Harry. Volgens koninklijk gebruik krijgt die op zijn trouwdag een soort van promotie, een hertogdom. Harry’s broer William werd op zijn huwelijksdag hertog van Cambridge en zijn oom Andrew is beter bekend als hertog van York.

Het staat de koningin vrij een keuze te maken uit een trits vacante hertogtitels. In het verleden zijn familietakken uitgestorven waardoor een titel als ‘hertog van Clarence’ of ‘hertog van Kendal’ weer in een la van Buckingham Palace zijn beland, klaar om er door de vorst te worden uitgehaald, afgestoft en uitgedeeld.

Britse media en adelsdeskundigen houden zich al sinds de aankondiging van de verloving van prins Harry met Meghan Markle bezig met de vraag welk hertogdom wordt gekozen. Bij de wedkantoren is Sussex favoriet, dat al sinds 1843 niet meer is gebruikt. Veel bezwaren lijken er niet te zijn tegen het hergebruik of het moet zijn dat de tabloids het makkelijk krijgen met het omschrijven van Meghan, die dan ‘sus-sexy’ kan worden genoemd.

Historisch belast

Een aantal andere hertogtitels is als het ware historisch of erfelijk belast. Het hertogdom Connaught bijvoorbeeld ligt nu in Ierland en het zou moeilijk voor te stellen zijn als de Britse koningin de verzoening met het buureiland zou belasten door het haar kleinzoon een Ierse titel te geven. De vorige hertogen van Clarence leidden een allesbehalve voorbeeldig leven, hetgeen de naam ongewenste associaties geeft.

Windsor is voor altijd verbonden aan Elizabeths oom koning Edward VIII die de troon opgaf om te trouwen met een tweemaal gescheiden Amerikaanse. Meghan is ook een gescheiden Amerikaanse, maar dat maakt die eenmalig gebruikte hertogtitel nog niet geschikt voor het paar.

De koningin kan overigens ook – net als haar vader koning George VI deed door de creatie van de titel hertog van Windsor – zelf een hertogdom ‘verzinnen’. Pas op 19 mei wordt bekend voor welke oplossing Harry’s grootmoeder heeft gekozen.