Koning Filip heeft zondagmorgen al bedankt voor de felicitaties die hij voor zijn verjaardag ontving. ,,Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de gelukwensen naar aanleiding van mijn 58e verjaardag!”, aldus de Belgische koning. De boodschap werd door het paleis via sociale media verspreid. Opmerkelijk was dat Filip ‘jullie’ gebruikte en niet het meer gebruikelijke ‘u’.

Het dankwoord ging vergezeld van een zorgvuldig uitgekozen foto waarop de koning is afgebeeld als amateur kunstschilder, met het penseel in de rechterhand en bewonderend kijkend naar zijn eigen werk: een schilderij met daarop zijn dit jaar precies 25 jaar geleden overleden oom koning Boudewijn.

De koning poseert duidelijk. Ook zijn nette kleding doet vermoeden dat hij niet tijdens het schilderen door de fotograaf is betrapt. Het is de bedoeling dat het schilderij deze zomer te zien is tijdens de jaarlijkse openstelling van het Koninklijk Paleis in Brussel.