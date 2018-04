De Deense koningin Margrethe is maandagmiddag in Kopenhagen ter gelegenheid van haar 78e verjaardag door duizenden Denen toegezongen en toegejuicht. De jarige verscheen traditiegetrouw bij het paleizencomplex Amalienborg op het balkon van Christian IX’s Palæ, haar woonpaleis in de hoofdstad.

Het grote voorplein stond vol met schoolkinderen en volwassenen die de lunchpauze gebruikten om Margrethe geluk te wensen. Het was de eerste verjaardag zonder echtgenoot prins Henrik, die in februari is overleden. De koningin hoefde de hulde niet alleen in ontvangst te nemen.

Prins Joachim vergezelde haar met vrouw en vier kinderen en ook kroonprinses Mary was met haar kroost aanwezig om met de menigte ‘hurra, hurra’ te roepen. Oudste zoon kroonprins Frederik, die volgende maand op soortgelijke wijze zijn vijftigste verjaardag viert, ontbrak echter. Hij verblijft voor een eerder geplande reis in Groenland, een autonoom deel van Denemarken.

Om de hoek van het paleis werd ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid felicitatieregisters te tekenen voor de koningin.