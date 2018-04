De Belgische koning is op zijn verjaardag plotseling uit de kast gekomen als amateurkunstschilder. Hij deed dat door het paleis een foto te laten plaatsen op sociale media waarop te zien is hoe hij het penseel ter hand neemt voor een ogenschijnlijk geslaagd portret van zijn geliefde oom koning Boudewijn.

Het hof wilde nog geen volledige afbeelding van het schilderij vrijgegeven. Daarmee wordt gewacht tot de opening van de jaarlijkse zomertentoonstelling in het Koninklijk Paleis in Brussel, die dit jaar in het teken zal staan van de 25e sterfdag van Boudewijn. Het Nieuwsblad liet niettemin kunstcriticus Hilde Van Canneyt een oordeel vellen over de koninklijke schilderactiviteiten.

,,Ik ben verrast. Hij schildert puur, realistisch en beheerst, maar niet schools. Zijn gevoelige penseelstreken, los uit de hand, verraden zijn kunstzinnigheid”, aldus Van Canneyt maandag in de Vlaamse krant. Het is volgens haar duidelijk dat de koning al langer schildert en wellicht scholing heeft gehad. ,,Hij beheerst zijn techniek. Anders kun je de blik van Boudewijn niet zo schilderen. Het is geen tekening met lijntjes die hij als een kleurboek heeft ingeschilderd. Het is een kunst om met enkele toetsen de blik van Boudewijn realistisch te bevatten.”

Filip had een schilderende overgrootmoeder, koningin Elisabeth, en ook dochter prinses Elisabeth heeft schilderen als hobby. Volgens Van Canneyt heeft Filip ‘zeker talent’, al is hij niet de nieuwe Luc Tuymans, de Belgische schilder die onder meer een levensgroot en omstreden schilderij van koningin Beatrix maakte voor het Stedelijk Museum in Amsterdam.