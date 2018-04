Portugese president op staatsbezoek in Spanje

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia verwelkomden maandag president Marcelo Rebelo de Sousa van Portugal bij het Koninklijk Paleis in Madrid. De Portugese president is begonnen aan een staatsbezoek van drie dagen aan het buurland Spanje.

Bij aankomst van Rebelo de Sousa klonken 21 saluutschoten en de volksliederen van Portugal en Spanje. Na de welkomstceremonie kreeg het Portugese staatshoofd een lunch aangeboden op het paleis Zarzuela, de residentie van het koningspaar. Maandagavond volgt een staatsbanket in het Koninklijk Paleis.

Dinsdag staat cultuur op het programma. Dan vergezelt koning Felipe zijn Portugese gast naar het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. In dit museum voor moderne en hedendaagse kunst bezoeken ze de tentoonstelling Pessoa over de Portugese avant garde in de eerste helft van de vorige eeuw.

Rebelo de Sousa verblijft tijdens zijn staatsbezoek aan Spanje in het koninklijk paleis El Pardo, waar hij dinsdagavond een receptie krijgt aangeboden in aanwezigheid van het Spaanse koningspaar. De derde dag van het staatsbezoek speelt zich af in Salamanca, waar koning Felipe met het Portugese staatshoofd een evenement voor start-ups bezoekt en het 800-jarig bestaan van de universiteit van Salamanca viert.