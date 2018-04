Prinses Eléonore, de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, is maandag tien jaar geworden. Via sociale media bedankte het Belgische hof in vier talen voor de ontvangen felicitaties.

Prinses Eléonore volgt Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De tiener spreekt ook Frans en leert de Engelse taal. Prinses Eléonore speelt viool en houdt van lezen. Ze tekent graag en houdt van fietsen, zwemmen, skiën en zeilen.

Overigens is het voor de tweede dag op rij feest bij de Belgische koninklijke familie, want zondag was koning Filip zelf jarig. Hij is 58 jaar geworden.

Prinses Eléonore is niet de enige royal die maandag jarig is. Koningin Margrethe van Denemarken viert in Kopenhagen haar 78e verjaardag. In Luxemburg worden twee verjaardagen gevierd: groothertog Henri wordt 63 jaar, zijn jongste zoon prins Sébastien mag 26 kaarsjes uitblazen.