Koningin Máxima gaat een spannende week tegemoet. In Washington wordt bekend of haar inspanningen voor de Vereningde Naties de laatste jaren ook effect hebben gehad. De nieuwe Global Findex wordt daar gepubliceerd, een uitgave van de Wereldbank waarin per land wordt aangegeven in hoeverre er toegang is tot financiële diensten.

De vorige Findex verscheen in 2015. Máxima was daar heel blij mee. In haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal had ze onafhankelijke data nodig. Alleen met cijfers kon ze serieuze discussies voeren met regeringsleiders, ministers en gouverneurs van centrale banken over het verbeteren en voor iedereen toegankelijk maken van diensten als sparen, verzekeren en geld overmaken.

Een minister die aan de ene kant van de koningin advies wilde en aan de andere kant de zaken in zijn land te rooskleurig voorstelde, kon voortaan op de cijfers worden gewezen. In 2015 liet de Findex zien dat er zeker 2 miljard mensen geen of slecht toegang hadden tot financiële diensten. Vaak waren dat mensen met een laag inkomen, of in afgelegen gebieden, die zich daardoor ook minder goed en snel konden ontwikkelen. Vandaar ook dat veel landen er werk van willen maken, en ambitieuze plannen hebben opgesteld en ontwikkeld.

Vooruitgang

Uit de nieuwe Global Findex die vrijdag in Washington tijdens de jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF wordt gepresenteerd, moet blijken of er de afgelopen drie jaar vooruitgang is geboekt. Máxima heeft de voorbije maanden bij verschillende gelegenheden al laten blijken zeer benieuwd te zijn naar de cijfers. Die geven niet zozeer een rapportcijfer voor haar werk, maar laten wel zien waar de komende jaren de aandacht naar moet moet uitgaan, welke landen een extra steuntje kunnen gebruiken en waar nog veel vooruitgang kan worden gemaakt.

Máxima gaat donderdag naar Washington, waar ze vrijdag en zaterdag verschillende bijeenkomsten bijwoont. Schoonzus prinses Mabel is deze week eveneens in de Amerikaanse hoofdstad, om te praten over de aanpak van kindhuwelijken, om een stevig fundament te leggen voor ‘menselijk kapitaal’.