Koning Felipe had dinsdag een cultureel uitje gepland voor de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa. De Spaanse koning nam Rebelo de Sousa mee naar het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Daar bekeken de heren de expositie rondom de Portugese dichter Fernando Pessoa (1888-1935). Aan de hand van meer dan 160 werken vertelt de tentoonstelling ‘Pessoa, alle kunst is een vorm van literatuur’ over de Portugese avant-garde in de eerste helft van de vorige eeuw.

Na het museumbezoek namen koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia tijdens een receptie alvast afscheid van hun Portugese gasten. Rebelo de Sousa gaat ook woensdag echter nog op pad met Felipe. Op de laatste dag van het staatsbezoek gaan de president en de koning naar Salamanca, waar ze langs gaan bij een evenement voor start-ups en het 800-jarig bestaan van de universiteit van Salamanca vieren.