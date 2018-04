Koning Filip sprak dinsdag met ervaringsdeskundigen over iets wat hij zelf nooit heeft hoeven doen: een baan zoeken. De Belgische koning ging in Brussel langs bij DUO For A JOB, een organisatie die jongeren met een migratieachtergrond helpt in hun zoektocht naar werk.

Filip hoorde hoe DUO For A JOB te werk gaat. De werkloze jongeren worden gekoppeld aan een vijftigplusser, die op vrijwillige basis zijn of haar ervaring op de arbeidsmarkt inzet om de jongeren te begeleiden naar werk. De koning ontmoette de stichters van de organisatie en sprak met enkele mentoren en hun pupillen. Ook ging hij langs bij verschillende ateliers.